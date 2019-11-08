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На «Эхе Пензы» обсудили дебютный сезон регбийного клуба «Локомотив» (видео)

7 ноября в 23:31 148 просмотров
«осень-весна», а также каким в целом выдался дебютный сезон для пензенского клуба «Локомотив». Об этом шла речь в программе «События и мнения» (16+) на радио «Эхо Пензы». Гостем эфира стал двукратный чемпион Европы по регби-7, а ныне главный тренер «железнодорожников» Александр Янюшкин.

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Переход чемпионата России по регби на цикл «осень-весна», а также каким в целом выдался дебютный сезон для пензенского клуба «Локомотив». Об этом шла речь в программе «События и мнения» (16+) на радио «Эхо Пензы». Гостем эфира стал двукратный чемпион Европы по регби-7, а ныне главный тренер «железнодорожников» Александр Янюшкин.

В минувшем сезоне перед «Локомотивом» стояла задача — войти в пятерку лучших команд премьер-лиги в классическом регби. Однако, как отметил Заслуженный мастер спорта России, когда стало ясно, что ребята могут оформить чемпионство в «семерке», этот шанс решили не упускать. «Локомотив» стал чемпионом в олимпийском виде спорта, а в регби-15 занял седьмое место. В целом, Александр Янюшкин назвал дебютный сезон клуба более чем удачным, но теперь нужно готовиться к новому, который станет переходным на систему «осень-весна».

«Мировые команды играют именно по ней, тем самым делегируют свои позиции. Все ведущие сборные выступают весной для того, чтобы наши спортсмены в это время были готовы и физически, и тактически», — сказал Александр Янюшкин.

Как отметил гость радиоэфира, переход на систему «осень-весна» призван вывести российское регби на новый уровень, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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