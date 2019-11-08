В Пензе готовятся к новому культурно-образовательному форуму (видео)

«Сотрудники отдела культурно-проектной деятельности, который относится к управлению и воспитательно-социальной работе университета, выиграли грант на проведение этого форума, чему мы очень рады. Это большая работа целого коллектива, огромного количества людей. В программе — выставки, мастер-классы, интерактивные площадки. Форум откроется пленарным заседанием с участием первых лиц области и духовенства», — рассказала координатор I всероссийского культурно-образовательного форума «Жар-птица-Пенза» Алла Тархова.
Также в программе форума — мастер-классы и образовательные школы по вышивке, бисероплетению, лозоплетению, выставки народных промыслов, вокальные, инструментальные, театральные и этнографические школы. На гала-концерте форума выступят такие артисты, как Сергей Филатов и Лидия Пугачева, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.