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Пензенский «Дизель» на своем льду разгромил новичка ВХЛ

8 ноября в 05:15 132 просмотра
«Дизель» реабилитировался после досадного поражения от «Химика» и с разгромным счетом обыграл «Хумо».

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Пензенский хоккейный клуб «Дизель» реабилитировался после досадного поражения от «Химика» и с разгромным счетом обыграл «Хумо».

Домашний матч против узбекистанского клуба, впервые заявившегося для участия в Высшей хоккейной лиге в нынешнем сезоне, сурская команда провела в четверг, 7 ноября.

Первый гол зрители увидели только во второй половине первого периода. Ворота Павла Нечистовского поразил Сергей Абрамов, которому ассистировали Мирослав Мацейко и Александр Мокшанцев. Через несколько минут «Хумо» пропустил второй гол: точный бросок нанес Владислав Барулин, атаку для которого организовали Павел Володин и Виталий Люлько.

В начале второй двадцатиминутки у «желто-синих» было несколько отличных шансов упрочить преимущество: команда из Узбекистана дважды оставалась в меньшинстве и была вынуждена обороняться против шести полевых игроков соперника. Однако гол забили как раз хоккеисты «Хумо». На 31-й минуте ворота Максима Борисова распечатал Павел Новожилов, в атаке поучаствовали Евгений Григоренко и Арсений Ерохин.

Но чуда не произошло, и в третьем отрезке игры опыт взял верх над удачливостью новичков. Несмотря на удаление Давида Думбадзе за грубую игру, Максим Борисов и Виталий Люлько смогли организовать атаку в меньшинстве и отдать точный пас на Антона Андриянова, который открыл голевую феерию. Через несколько секунд, также при игре вчетвером, дубль оформил Владислав Барулин, которому помогли Павел Володин и Павел Медведев.

Затем за опасную игру высоко поднятой клюшкой площадку покинул уже игрок «Хумо» Сергей Ильин. Этим воспользовались Данил Макаров и Александр Мокшанцев, организовавшие атаку для Сергея Абрамова, записавшего на свой счет дубль.

Шестой гол забил Николай Владимиров: два последних паса сделали Зигурдс Подзиньш и Виталий Люлько. Оформивший хет-трик с передачи Никиты Демина Владислав Барулин поставил точку в поединке.

Итог матча — 7:1 в пользу «Дизеля». Следующую игру подопечные Алексея Ваулина проведут в среду, 13 ноября, на площадке тольяттинской «Лады». Начало — в 18 часов (0+).

Фотография: скриншот - http://hcdizel.ru/2019/11/xk-dizel-xk-ximik-05-11-2019/

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