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В большинстве российских компаний выросли зарплаты

8 ноября в 09:13 132 просмотра
«Известия» со ссылкой на исследование аудиторской компании.

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Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аудиторской компании.

Сильнее всего (на 8%) увеличились оклады топ-менеджеров компаний. Траты на жалованье среднему и старшему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6%.

Отмечается, что фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать. При этом четверть предприятий планирует также увеличение штата, сокращение — 7% организаций.

Кроме того, нарастает тренд на дистанционную занятость: такой вариант предложила подчиненным треть работодателей. В частности, речь идет об IT, производстве, девелопменте и логистике, указали в аудиторской компании.

Рост фонда оплаты труда несущественен и провоцирует социальное неравенство, сказали эксперты. При этом они подчеркнули, что удаленная работа положительно влияет на производительность труда.


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