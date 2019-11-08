В Нижнем Ломове готовят к сдаче дом для работников-бюджетников

В городе Нижний Ломов Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева строят дома для работников бюджетной сферы, первый объект готовится к сдаче.

«Ликвидация дефицита квалифицированных кадров в сельской местности должна осуществляться, прежде всего, путем привлечения молодых специалистов, в том числе, выпускников пензенских высших учебных заведений. Об этом я говорил неоднократно», — сказал глава региона.

По его словам, необходимо не просто трудоустроить врача, педагога или работника культуры в больницу, школу или досуговый центр, а создать для них современные, комфортные условия труда и проживания в селе.

Первый дом для представителей бюджетной сферы готовится к сдаче в Нижнем Ломове. При возведении данного объекта использовались федеральные стандарты, которые планируется и в дальнейшем применять при строительстве социального жилья на территории Пензенской области.

В трехэтажном доме — 30 квартир, из них — 18 однокомнатных и 12 двухкомнатных. Общая его площадь — 1200 кв. метров. Для медиков и их семей за счет средств областного бюджета уже приобретены шесть однокомнатных и одна двухкомнатная квартиры. Также планируется, что новоселами станут сотрудник районного дома культуры и граждане, имеющие статус детей-сирот. Ввести объект в эксплуатацию запланировано до конца 2019 года.

На сегодняшний день решать актуальные вопросы нехватки кадров в регионе также позволяют реализуемые программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Их участники — молодые медики — получают единовременное пособие в случае, если поступают на работу в сельскую местность и трудятся на одном месте на протяжении пяти лет. Всего в 2019 году материальную помощь получат 30 участников данной программы.

В 2020 году начнется реализация федерального проекта «Земский учитель», предусматривающего оказание финансовой поддержки и сельским педагогам.

Иван Белозерцев поручил составить реестр муниципалитетов, в которых вопрос дефицита квалифицированных специалистов и предоставления им жилья стоит особенно остро, чтобы этим территориям оказать поддержку в первую очередь.