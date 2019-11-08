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В Пензе продавец запчастей стал фигурантом уголовного дела

8 ноября в 09:37 136 просмотров
, начавший бизнес шесть лет назад, обманул постоянного клиента и оказался на скамье подсудимых.

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Пензенец, начавший бизнес шесть лет назад, обманул постоянного клиента и оказался на скамье подсудимых.

В 2013 году житель Пензы начал зарабатывать на подборе и продаже запасных частей для иномарок. Покупателей он искал в интернете, размещая соответствующие объявления.

В мае 2019-го постоянный клиент захотел приобрести двигатель для автомобиля Toyota. Он перечислил продавцу 62 тысяч рублей на счет банковской карты, но товар так и не получил. Деньги злоумышленник потратил на погашение долгов перед другими покупателями.

Первое время мужчина не признавался, что обманул клиента — в течение трех месяцев он постоянно просил покупателя подождать, а потом перестал отвечать на звонки. В итоге клиент обратился в полицию.

В отношении 34-летнего пензенца возбудили уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. В итоге он вернул деньги еще на стадии следствия. За совершенное преступление мужчину приговорили к 400 часам обязательных работ.

«Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.


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