В Пензе продавец запчастей стал фигурантом уголовного дела

Пензенец, начавший бизнес шесть лет назад, обманул постоянного клиента и оказался на скамье подсудимых.

В 2013 году житель Пензы начал зарабатывать на подборе и продаже запасных частей для иномарок. Покупателей он искал в интернете, размещая соответствующие объявления.

В мае 2019-го постоянный клиент захотел приобрести двигатель для автомобиля Toyota. Он перечислил продавцу 62 тысяч рублей на счет банковской карты, но товар так и не получил. Деньги злоумышленник потратил на погашение долгов перед другими покупателями.

Первое время мужчина не признавался, что обманул клиента — в течение трех месяцев он постоянно просил покупателя подождать, а потом перестал отвечать на звонки. В итоге клиент обратился в полицию.

В отношении 34-летнего пензенца возбудили уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. В итоге он вернул деньги еще на стадии следствия. За совершенное преступление мужчину приговорили к 400 часам обязательных работ.

«Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.