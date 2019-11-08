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Александр Воронков: В Пензе любят КВН

8 ноября в 09:36 150 просмотров
«Сура». Игру смотрел министр образования региона Александр Воронков.

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В Пензе состоялся полуфинал лиги КВН «Сура». Игру смотрел министр образования региона Александр Воронков.

Об этом министр рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Зал полон — в Пензе любят КВН!» — написал он.

За победу в полуфинале боролись команды Пензенского государственного университета «Любимый город», «Движ-Париж» и «Шарашкина контора «7 бит», Пензенского государственного университета архитектуры и строительства «Большая сборная ундервуд», сборная Пензенского государственного аграрного университета, «Сборная мира», «Сурские матрешки» и команда «M — COLLABОRATION». Участникам предстояло посоревноваться в приветствии, разминке и музыкальном фристайле.

Финалистами стали «Сборная ПГАУ», «Любимый город», «Большая сборная УНДЕРВУД» и «Шарашкина контора «7 бит», а также «Сурские матрешки» и «M-COLLABORATION».

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B4kiglqlzK_/?igshid=1lb21ki8ij05x

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