Александр Воронков: В Пензе любят КВН

Об этом министр рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Зал полон — в Пензе любят КВН!» — написал он.

За победу в полуфинале боролись команды Пензенского государственного университета «Любимый город», «Движ-Париж» и «Шарашкина контора «7 бит», Пензенского государственного университета архитектуры и строительства «Большая сборная ундервуд», сборная Пензенского государственного аграрного университета, «Сборная мира», «Сурские матрешки» и команда «M — COLLABОRATION». Участникам предстояло посоревноваться в приветствии, разминке и музыкальном фристайле.

Финалистами стали «Сборная ПГАУ», «Любимый город», «Большая сборная УНДЕРВУД» и «Шарашкина контора «7 бит», а также «Сурские матрешки» и «M-COLLABORATION».