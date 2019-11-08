В Городище в здании бывшего колледжа будут учиться школьники

Министр образования Пензенской области Александр Воронков посетил Городищенский район. О своем визите он рассказал на странице в Instagram.

«Многие школы нашей области построены в 60−70 годах прошлого столетия и, конечно, нуждаются в ремонте, особенно в сельской местности.

И благодаря поддержке губернатора Ивана Белозерцева нам удается решать этот вопрос. За три года реализации программы, инициированной главой региона, капитально отремонтированы более 100 сельских школ. И мы продолжаем работать. Сегодня осмотрел объекты Городищенского района — потенциальные участники проекта 2020 года», — рассказал министр.

Как сообщил Александр Воронков, в 2019 году областной социально-педагогический колледж завершил функционирование своего филиала в Городище. Здание передали его в собственность района, чтобы использовать его в образовательном процессе.

«На проведение ремонтных работ уже в этом году из областного бюджета было выделено 20 млн рублей, отремонтирована крыша и система отопления. С декабря 2019 года здесь начнут обучаться дети, и вопрос со второй сменой будет решен. Ремонт здания продолжим и в следующем году», — отметил он.

Следующим объектом посещения министра образования стала школа в селе Павло-Куракино. В ней обучаются 68 детей.

«Здание нуждается в ремонте, в первую очередь, нужно начать с замены окон. Данный объект однозначно будет включен в программу», — сказал Александр Воронков.