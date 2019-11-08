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В Пензе школе-интернату передали скворечники от осужденных

8 ноября в 10:43 200 просмотров
«Лучший плотник, столяр».

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В пензенской исправительной колонии № 7 прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший плотник, столяр».

В соревновании, которое проходило в два этапа, участвовали осужденные. Первая часть была теоретической и предполагала ответы на тестовые вопросы. Их составил мастер производственного обучения, председатель ветеранской организации ИК-7 Иван Занин. Во втором туре заключенным нужно было продемонстрировать свои практические навыки — сделать скворечники для птиц. Причем состязание шло на время и качество исполнения.

За прохождение каждого этапа можно было получить максимум пять баллов. В итоге победителям и призерам вручили почетные грамоты и благодарственные письма начальника исправительного учреждения.

«Все скворечники, сделанные на конкурсе, вручены ученикам третьего класса школы-интерната № 1 и развешаны на прилегающей территории учебного заведения», — уточнили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.


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