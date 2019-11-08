Оперативное совещание в администрации Пензы 6 ноября
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
Отзыв на книгу «Все, чего я не сказала»
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
В Пензе продавец запчастей стал фигурантом уголовного дела
Александр Воронков: В Пензе любят КВН
В Нижнем Ломове готовят к сдаче дом для работников-бюджетников
В пензенском зоопарке попугаев ара развлекают на новой «квартире»
Пензенцам рассказали, куда выкидывать крупный и строительный мусор
Опасения жителей Засечного о закрытии местного ФАПа не оправдались
В Кузнецке до конца года несколько десятков семей отметят новоселье
В пензенских школах внедряют систему сортировки мусора
Рубрика пензенского радио «Экспресс» завоевала международную премию
В Каменском районе на благоустройство дворов направили почти 20 млн рублей

Пензенцы узнали правила ухода за тяжелобольными

8 ноября в 10:19 42 просмотра
, сиделки и социальные работники.

" data-title="Пензенцы узнали правила ухода за тяжелобольными — Пенза-пресс, рунет за день">

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Пензенской области Венера Золкорняева провела лекторий в областном госпитале ветеранов войн. В нем приняли участие родственники лежачих больных, сиделки и социальные работники.

Для присутствующих подготовили презентацию по правилам ухода за тяжелобольными, а также провели мастер-класс, чтобы показать, как правильно расположить человека в постели, назвали современные средства ухода и питания. На лектории выступил медицинский психолог, рассказавший, как правильно общаться с такими пациентами.

«Уход за тяжелобольным человеком — дело непростое. Даже у самых любящих и близких родственников в такой ситуации возникают проблемы. Проводимое мероприятие и советы специалистов помогут справиться с ними и решить множество вопросов, на которые немедленно нужно найти ответ: как его положить, как покормить, что сделать, чтобы больной не упал с кровати, как действовать, если начнутся пролежни», — отметила Венера Золкорняева.

Напомним, цикл лекториев — мероприятие, организованное министерством здравоохранения региона. С населением уже встречались специалист по инфекционным болезням, кардиолог, эндокринолог, гериатр и невролог.

«Следующий лекторий состоится в пятницу, 15 ноября. Жителей Пензы и области приглашает главный внештатный ревматолог Виктор Комаров. О месте и времени проведения будет сообщено дополнительно», — отметили в пресс-службе областного ведомства.

Фотография: скриншот - http://health.pnzreg.ru/news/6192/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...