Пензенцы узнали правила ухода за тяжелобольными

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Пензенской области Венера Золкорняева провела лекторий в областном госпитале ветеранов войн. В нем приняли участие родственники лежачих больных, сиделки и социальные работники.

Для присутствующих подготовили презентацию по правилам ухода за тяжелобольными, а также провели мастер-класс, чтобы показать, как правильно расположить человека в постели, назвали современные средства ухода и питания. На лектории выступил медицинский психолог, рассказавший, как правильно общаться с такими пациентами.

«Уход за тяжелобольным человеком — дело непростое. Даже у самых любящих и близких родственников в такой ситуации возникают проблемы. Проводимое мероприятие и советы специалистов помогут справиться с ними и решить множество вопросов, на которые немедленно нужно найти ответ: как его положить, как покормить, что сделать, чтобы больной не упал с кровати, как действовать, если начнутся пролежни», — отметила Венера Золкорняева.

Напомним, цикл лекториев — мероприятие, организованное министерством здравоохранения региона. С населением уже встречались специалист по инфекционным болезням, кардиолог, эндокринолог, гериатр и невролог.

«Следующий лекторий состоится в пятницу, 15 ноября. Жителей Пензы и области приглашает главный внештатный ревматолог Виктор Комаров. О месте и времени проведения будет сообщено дополнительно», — отметили в пресс-службе областного ведомства.