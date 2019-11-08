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Пензенец получил монтировкой по голове за скандал с соседом

8 ноября в 10:32 186 просмотров

25-летнего жителя Пензенского района осудили за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины.

По словам пензенца, вечером 25 апреля он гулял с дочерью и собирал лом. Домой они пошли через огород заброшенного дома, который находится рядом с жилищем 39-летнего мужчины. Последний возмутился происходящим и начал ругаться с ним. Он несколько раз ударил оппонента по голове. Отец отвел дочь домой и вернулся, чтобы расквитаться с соседом. С собой он взял сожительницу.

Возмущенный мужчина оскорбил возлюбленную соперника, последний достал монтировку и ударил ей по голове дебошира, а после вернулся домой.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что лежащего на земле потерпевшего нашла его супруга.

«Мужчина причинил пензенцу травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека», — добавили в ведомстве.

Злоумышленнику назначили два года лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, он должен будет заплатить потерпевшему 200 тысяч рублей. Также мужчина обязан взыскать затраты на лечение пензенца ТФОМС — 33400 рублей.

Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу


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