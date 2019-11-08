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Пензенский спортсмен завоевал медаль на чемпионате мира по армрестлингу

8 ноября в 10:53 176 просмотров
, который проходил в румынской Констанце.

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Представители Пензенской области Артем Есмейкин и Евгений Миронец успешно выступили на чемпионате мира по армрестлингу, который проходил в румынской Констанце.

Артем Есмейкин, выступающий среди юниоров 16−18 лет в весовой категории до 80 кг, отобрался на соревнования в феврале, став победителем первенства России. На чемпионате мира перед спортсменом, занимающимся всего четыре года, стояла амбициозная задача — завоевать медаль. С этим он справился, выиграв «бронзу» на левой руке. Сильнее оказались только армрестлеры из Грузии и Казахстана.

«В десятке лучших спортсменов Артем оказался самым младшим. 16 лет ему исполнилось только в марте, тогда как остальные участники выступают в юниорах последний год, всем по 18 лет», — отметил наставник атлета, главный тренер сборной Пензенской области и президент региональной федерации армрестлинга Владимир Грушин в общении с корреспондентом ИА «Пенза-Пресс».

Он добавил, что побороться за медали в соревнованиях на левой руке не удалось из-за травмы, которую пензенец получил в схватке с норвежцем. В итоге он проиграл представителю Украины и остался шестым.

«Сделали УЗИ, все в порядке, пройдет восстановление и возобновит тренировки», — добавил Владимир Грушин.

Евгений Миронец выступает среди ветеранов 40−50 лет в весовой категории до 80 кг. На прошедшем в марте чемпионате России он стал серебряным призером, однако на ЧМ зацепиться за пьедестал не смог, заняв шестое место.

Фотография: скриншот - https://sun9-54.userapi.com/c855028/v855028878/14648d/ZLtVQcI1m6U.jpg

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