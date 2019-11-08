Российских школьников намерены кормить отечественными продуктами

Депутаты Госдумы предложили исключить импортные продукты из состава школьных обедов. Такие поправки планируется перед вторым чтением внести в законопроект об обязательном горячем питании для младших школьников, сообщают «Известия».

Авторы инициативы считают, что в условиях действия антироссийских санкций следует поддерживать отечественных производителей. Кроме того, контролировать качество российской продукции легче, чем импортной.

Первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин поддержал инициативу. По его словам, такое требование поможет сформировать дополнительный рынок сбыта для отечественных производителей. Кроме того, закупки отечественных продуктов могут быть выгоднее финансово.

Второе чтение законопроекта еще не назначено. До 22 ноября в Госдуму должны поступить поправки к документу.