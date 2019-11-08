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В Пензе в Международный день недоношенных детей запустят в небо 100 шаров

8 ноября в 11:10 186 просмотров
, посвященные Международному дню недоношенных детей, который уже десятый год отмечается 17 ноября. За это время к нему успели присоединиться 60 стран.

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В Пензенской области пройдут мероприятия, посвященные Международному дню недоношенных детей, который уже десятый год отмечается 17 ноября. За это время к нему успели присоединиться 60 стран.

По традиции в перинатальные центры приходят семьи, чьи дети родились совсем крохами и за жизнь которых боролись в реанимации. В Пензенской области ежегодно 500 детей появляются на свет раньше срока.

В регионе встречу медиков со спасенными малышами и их мамами и папами назначили четверг, 14 ноября. В 13 часов в перинатальном центре на улице Лермонтова, 28Б, начнется «Праздник первых побед».

Торжественную часть будет предварять выступление артистов Театра юного зрителя и творческих коллективов ЦПКиО имени В. Г. Белинского, которые устроят театрализованное представление в фойе на втором этаже. Здесь же будет работать фотовыставка малышей, которые родились раньше срока.

В этот день наградят специалистов, которые занимаются выхаживанием недоношенных малышей, а также представителей общественных организаций, которые помогают с уходом и питанием.

«Завершится акция запуском в небо 100 белых шаров, символизирующих недоношенных малышей, которых называют белыми лепестками, озаривших этот свет своим присутствием», — сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Возрастное ограничение — 0+.


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