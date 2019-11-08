Пензенцы помогут выбрать лауреата Международного студенческого фестиваля ВГИК

Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова станет одной из площадок Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Работы студентов института кинематографии можно будет увидеть в большом зале учреждения культуры с 11 по 14 ноября. Также пензенцы повлияют на присуждение номинации «Приз зрительских симпатий».

Фестиваль ВГИК впервые прошел в 1961 года. В разное время победителями и лауреатами конкурса становились Вадим Абдрашитов, Андрей Кончаловский, Элем Климов, Никита Михалков, Сергей Соловьев, Андрей Тарковский, Василий Шукшин и другие режиссеры, ныне известные и за пределами страны.

«Главная цель фестиваля — признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа», — отметили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.