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В Пензенской области малыш отравился найденной таблеткой

8 ноября в 11:23 180 просмотров

Маленького жителя Пензенской области доставили в больницу в бессознательном состоянии.

«Ребенок отравился психотропным препаратом, которое он якобы подобрал на полу», — сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области.

Родственники малыша пояснили, что случайно недосмотрели за малышом. Однако детский омбудсмен Елена Столярова отметила, что лекарства должны храниться в недоступном месте и тем более — не быть разбросанными по полу.

«Обычная халатность и безответственность в итоге стала причиной отравления», — сказала она.

Для профилактики подобных случаев Елена Столярова обратилась в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних с просьбой о проведении мониторинга семей, не стоящих на каких-либо видах учета, но воспитывающих малолетних детей.


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