В Пензенской области малыш отравился найденной таблеткой

«Ребенок отравился психотропным препаратом, которое он якобы подобрал на полу», — сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области.

Родственники малыша пояснили, что случайно недосмотрели за малышом. Однако детский омбудсмен Елена Столярова отметила, что лекарства должны храниться в недоступном месте и тем более — не быть разбросанными по полу.

«Обычная халатность и безответственность в итоге стала причиной отравления», — сказала она.

Для профилактики подобных случаев Елена Столярова обратилась в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних с просьбой о проведении мониторинга семей, не стоящих на каких-либо видах учета, но воспитывающих малолетних детей.