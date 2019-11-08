Оперативное совещание в администрации Пензы 6 ноября
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
Отзыв на книгу «Все, чего я не сказала»
«Ночь искусств-2019» в картинной галерее им. К. А. Савицкого
Наши новости
Леонид Левин провел прием граждан в Пензе
В Пензе в Международный день недоношенных детей запустят в небо 100 шаров
В Пензе школе-интернату передали скворечники от осужденных
Пензенцы узнали правила ухода за тяжелобольными
В Пензе продавец запчастей стал фигурантом уголовного дела
Александр Воронков: В Пензе любят КВН
В Нижнем Ломове готовят к сдаче дом для работников-бюджетников
В пензенском зоопарке попугаев ара развлекают на новой «квартире»
Пензенцам рассказали, куда выкидывать крупный и строительный мусор
Опасения жителей Засечного о закрытии местного ФАПа не оправдались

Пензенцам напомнили о новых правилах назначения выплаты за первенца

8 ноября в 12:04 74 просмотра
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», инициированного президентом России.

" data-title="Пензенцам напомнили о новых правилах назначения выплаты за первенца — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области продолжается оформление ежемесячной денежной выплаты за первенца в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», инициированного президентом России.

За девять месяцев 2019 года в Пензенской области ежемесячную денежную поддержку в размере 9 398 рублей стали получать 4 176 семей. Средства на данные расходы выделены из федерального бюджета — всего 323 млн рублей.

Чтобы оформить пособие, нужно собрать пакет правоустанавливающих документов и написать заявление, а затем обратиться в многофункциональный центр или органы соцзащиты населения по месту жительства.

Сейчас выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако с 1 января 2020 года срок увеличат до трех лет. Само пособие вырастет до 9 817 рублей — размера прожиточного минимума за второй квартал 2019-го.

Еще одно важное изменение — новый «критерий нуждаемости». Сейчас выплату назначают семьям со среднедушевым доходом не более 14 380 рублей 50 копеек — таков полуторакратный размер прожиточного минимума. В 2020-м будет учитываться двукратный размер — то есть 20 682 рубля.

«Новое назначение и продление срока выплаты будут производиться по обращению родителей с заявлением в МФЦ или органы социальной защиты населения», — уточнили в пресс-службе областного минтруда.

Отметим, ежемесячную денежную выплату в таком же размере получают почти шесть тысяч многодетных семей.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...