Валерий Лидин поддержал пензенских поисковиков

Стороны обсудили направления совместной работы по реализации проекта «Наследники победителей», который направлен на привлечение к поисковой работе подростков и молодежи для установления мест гибели и захоронений летного состава, погибшего на территории региона в 1941—1945 годы, сообщили в пресс-службе ЗакСобра.

Всего, по официальной информации, в области — не менее 14 мест гибели и захоронений летного состава. Добровольцы уже приступили к исследованию данных.

«Предстоит кропотливая деятельность по сбору и обработке данных, сверка и учет захоронений. Необходимо увековечить память воинов, умерших от ран в госпиталях и похороненных на пензенской земле. Общественность должна знать историческую правду о подвиге народа-победителя, о погибших при защите Отечества. Это особенно важно в преддверии Года памяти и славы. Мы должны достойно подготовиться к важной дате для всего прогрессивного человечества — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Совместными усилиями проработаем вопросы установки памятных знаков, обновим уже имеющиеся с корректировкой сведений. Депутатский корпус, молодые парламентарии, волонтеры и неравнодушные граждане помогут в благоустройстве территорий мемориалов», — сказал Валерий Лидин.