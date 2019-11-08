Экскурсия по новому двухэтажному поезду в Пензе
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
Тренер по гимнастике Евгения Бочкарева: Нужно влюбить в свой вид спорта
В Пензе прошел полуфинал региональной лиги КВН
Наши новости
Пензенское радио «Экспресс» замахнулось на «мировой рекорд»
В Пензе увеличат количество маршруток № 25
Кампания «Однозначно» научит пензенцев безопасному поведению на дороге
Пензячка отсудила миллион у организации за смерть пьяного мужа на работе
Пензенцам напомнили о новых правилах назначения выплаты за первенца
Леонид Левин провел прием граждан в Пензе
В Пензе в Международный день недоношенных детей запустят в небо 100 шаров
В Пензе школе-интернату передали скворечники от осужденных
Пензенцы узнали правила ухода за тяжелобольными
В Пензе продавец запчастей стал фигурантом уголовного дела

Валерий Лидин поддержал пензенских поисковиков

8 ноября в 12:24 124 просмотра
«Поисковое движение России» Ларисой Казаковой.

" data-title="Валерий Лидин поддержал пензенских поисковиков — Пенза-пресс, рунет за день">

Председатель ЗакСобрания Пензенской области Валерий Лидин пообщался с руководителем регионального совета общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Ларисой Казаковой.

Стороны обсудили направления совместной работы по реализации проекта «Наследники победителей», который направлен на привлечение к поисковой работе подростков и молодежи для установления мест гибели и захоронений летного состава, погибшего на территории региона в 1941—1945 годы, сообщили в пресс-службе ЗакСобра.

Всего, по официальной информации, в области — не менее 14 мест гибели и захоронений летного состава. Добровольцы уже приступили к исследованию данных.

«Предстоит кропотливая деятельность по сбору и обработке данных, сверка и учет захоронений. Необходимо увековечить память воинов, умерших от ран в госпиталях и похороненных на пензенской земле. Общественность должна знать историческую правду о подвиге народа-победителя, о погибших при защите Отечества. Это особенно важно в преддверии Года памяти и славы. Мы должны достойно подготовиться к важной дате для всего прогрессивного человечества — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Совместными усилиями проработаем вопросы установки памятных знаков, обновим уже имеющиеся с корректировкой сведений. Депутатский корпус, молодые парламентарии, волонтеры и неравнодушные граждане помогут в благоустройстве территорий мемориалов», — сказал Валерий Лидин.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Пензенской области

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...