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Кампания «Однозначно» научит пензенцев безопасному поведению на дороге

8 ноября в 12:59 150 просмотров
«Однозначно», в рамках которой сотрудники ГИБДД организуют обучающие мероприятия для водителей и пешеходов.

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В Пензе стартовала социальная кампания «Однозначно», в рамках которой сотрудники ГИБДД организуют обучающие мероприятия для водителей и пешеходов.

Главная задача акции — установление однозначной трактовки дорожного знака «Ограничение максимальной скорости». Нередко соблюдение именно этого предписания предупреждает дорожно-транспортные происшествия. Нарушение скоростного режима — частая причина аварий.

Причем учиться правильному поведению на дороге должны не только те, кто находится за рулем, но и пешеходы. От них также зависит уровень безопасности движения, когда нужно учесть возможный тормозной и остановочный путь приближающегося автомобиля.

В пресс-службе мэрии уточнили, что коммуникационная и образовательная кампания объединит разные города России и позволит в лучшую сторону изменить ситуацию с дорожно-транспортным травматизмом.


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