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В Пензе увеличат количество маршруток № 25

8 ноября в 13:18 106 просмотров

В управлении транспорта и связи Пензы прошло совещание с представителями предприятий-перевозчиков.

О результатах встречи рассказала начальник управления Юлия Еремина на своей страничке в Facebook.

«В связи с высокой загруженностью маршрута № 25 в час пик принято решение увеличить количество автобусов на маршруте и пересмотреть график их работы.

Для упорядочивания высадки/посадки пассажиров — разработать схему расположения транспортных средств на остановке «Центральный рынок» (ул. Чехова). Для повышения информированности пассажиров обновить трафареты с указанием маршрутов и направления их движения, соответствующие схемы расположения транспортных средств.

Предприятиями-перевозчиками в ближайшее время будут проведены дополнительные инструктажи с водительским составом по соблюдению мест остановки», — сообщила она.

Кроме того, в ходе совещания рассмотрели предложение директора МУП «АРЦИС г. Пензы» по применению транспортных терминалов (валидаторов) и другие вопросы, касающиеся работы общественного транспорта.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=169759240806221&set=pcb.169759474139531&type=3&theater

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