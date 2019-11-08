Пензенское радио «Экспресс» замахнулось на «мировой рекорд»

Марафон стартует 11 ноября в 7:00. Ведущие по очереди будут развлекать слушателей, пока их коллеге из утреннего шоу No Stress (16+) Алексею Нечаеву в прямом эфире будут набивать тату приглашенные специалисты.

«Эта идея пришла мне в голову после общения с тату-мастерами из Москвы. Они рассказали, что на одном из тату-фестов парню «забивали» спину 24 часа. Именно тогда я предложил сделать испытание для ведущего. Ни один радийщик никогда такого не делал. Если я выдержу это, то, можно сказать, поставлю мировой рекорд», — рассказал главный герой марафона Алексей Нечаев.

Радийщики отправились на просторы интернета, чтобы понять, делал ли кто-то подобное. Оказалось, что никто из ведущих такого не делал.

«Были случаи, когда в прямом эфире ведущему программы набивали логотип шоу, но это длилось около трех часов. Здесь сеанс будет идти сутки. Честно говоря, немного страшно», — поделился шеф-редактор радио «Экспресс» Дмитрий Линьков.

Средний сеанс в профессиональных тату-салонах — около четырех часов из-за того, что у каждого клиента — разный болевой порог. Специалисты отмечают, что длительные сеансы «набивания» татуировки могут пагубно отразиться на здоровье. Здесь же ведущему предстоит выдержать 24 часа.

Кроме того, все это время в группе радио «Экспресс» соцсети «ВКонтакте» и Instagram-аккаунте будет вестись трансляция с двух камер, установленных в студии.

«Все будет честно. Присоединяйтесь к просмотру», — добавил Алексей Нечаев.