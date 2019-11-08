Экскурсия по новому двухэтажному поезду в Пензе
В Пензе проведет семинар диетолог с мировым именем
Тренер по гимнастике Евгения Бочкарева: Нужно влюбить в свой вид спорта
В Пензе прошел полуфинал региональной лиги КВН
Наши новости
В Пензе увеличат количество маршруток № 25
Кампания «Однозначно» научит пензенцев безопасному поведению на дороге
Пензячка отсудила миллион у организации за смерть пьяного мужа на работе
Валерий Лидин поддержал пензенских поисковиков
Пензенцам напомнили о новых правилах назначения выплаты за первенца
Леонид Левин провел прием граждан в Пензе
В Пензе в Международный день недоношенных детей запустят в небо 100 шаров
В Пензе школе-интернату передали скворечники от осужденных
Пензенцы узнали правила ухода за тяжелобольными
В Пензе продавец запчастей стал фигурантом уголовного дела

Пензенское радио «Экспресс» замахнулось на «мировой рекорд»

8 ноября в 13:39 138 просмотров
«Экспресс» решили удивить слушателей, устроив 24-часовой марафон (16+) с участием мастеров из Москвы.

" data-title="Пензенское радио «Экспресс» замахнулось на «мировой рекорд» — Пенза-пресс, рунет за день">

Ведущие пензенского радио «Экспресс» решили удивить слушателей, устроив 24-часовой марафон (16+) с участием мастеров из Москвы.

Марафон стартует 11 ноября в 7:00. Ведущие по очереди будут развлекать слушателей, пока их коллеге из утреннего шоу No Stress (16+) Алексею Нечаеву в прямом эфире будут набивать тату приглашенные специалисты.

«Эта идея пришла мне в голову после общения с тату-мастерами из Москвы. Они рассказали, что на одном из тату-фестов парню «забивали» спину 24 часа. Именно тогда я предложил сделать испытание для ведущего. Ни один радийщик никогда такого не делал. Если я выдержу это, то, можно сказать, поставлю мировой рекорд», — рассказал главный герой марафона Алексей Нечаев.

Радийщики отправились на просторы интернета, чтобы понять, делал ли кто-то подобное. Оказалось, что никто из ведущих такого не делал.

«Были случаи, когда в прямом эфире ведущему программы набивали логотип шоу, но это длилось около трех часов. Здесь сеанс будет идти сутки. Честно говоря, немного страшно», — поделился шеф-редактор радио «Экспресс» Дмитрий Линьков.

Средний сеанс в профессиональных тату-салонах — около четырех часов из-за того, что у каждого клиента — разный болевой порог. Специалисты отмечают, что длительные сеансы «набивания» татуировки могут пагубно отразиться на здоровье. Здесь же ведущему предстоит выдержать 24 часа.

Кроме того, все это время в группе радио «Экспресс» соцсети «ВКонтакте» и Instagram-аккаунте будет вестись трансляция с двух камер, установленных в студии.

«Все будет честно. Присоединяйтесь к просмотру», — добавил Алексей Нечаев.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0-3268988/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...