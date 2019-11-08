Названы сроки сдачи проблемного дома на ул. 8 Марта в Пензе

На объекте представителей СМИ встретил главный инженер организации холдинга «Термодом» Андрей Пчелинцев. Он напомнил о том, что компания взяла на себя обязательства по достройке проблемного 120-квартирного дома в октябре прошлого года.

«В настоящее время готовность — порядка 95%, завершается чистовая отделка, производится пуск отопления. Также на улице ведутся работы, связанные с благоустройством. 25 ноября мы планируем провести рабочую комиссию по данному объекту и с 30 числа вводить его в эксплуатацию», — рассказал он.

По словам Андрея Пчелинцева, сегодня делается все для того, чтобы завершить работы в обозначенные сроки. На объекте трудятся от 45 до 70 человек, в зависимости от погодных условий: при отсутствии дождя ведутся фасадные работы и благоустройство территории.

«У нас — продленный рабочий день, без выходных. Ориентировочно, первые новоселы смогут заехать в квартиры с 15 по 30 декабря», — сообщил представитель компании.

Начальник областной Госжилстройтехинспекции Инна Левченко напомнила журналистам о том, что фактически объект простаивал год — с осени 2017 года.

«Уже в 2018-м дом начали достраивать. Но коробка была готова, поэтому здание не пострадало от осадков, было закрыто кровлей и частично застеклено. Заявилась компания «Термодом». Была составлена смета, которая прошла экспертизу, утверждена стоимость. Мощности застройщика позволяли сразу в работу включиться, но большие сложности были с землей. Она и отмежевана не была, и была обременена правами третьих лиц, проекты межевания территории также не были готовы. Прошли все — и суды, и выселения. Ни для кого не секрет, что застройщиком были потрачены значительные собственные средства, чтобы расселить оставшихся граждан, годами не покидавшие свое жилище, которое уже давно было признано аварийным», — рассказала Инна Левченко.

Начальник управления отметила, что вначале, когда стали очевидны проблемы с «Пензастроем», на местном уровне отсутствовал правовой механизм восстановления прав пострадавших граждан.

«У нас вариантов никаких не было, как людям помогать. Без правовой базы мы это сделать не могли. Потом появился закон, соответствующие подзаконные акты. Работали в тесной связке с участниками долевого строительства, вы знаете, какая обстановка была поначалу. И как итог мы видим не только построенные дома: Пензенская область первой заключила соглашение с федеральным Фондом поддержки прав участников долевого строительства. Как только позволил закон федеральный, был сразу создан фонд субъекта, который будет работать над завершением строительства оставшихся проблемных домов. Сейчас есть возможность вести строительство уже с привлечением федеральных средств, в этом направлении работа также ведется», — пояснила Инна Левченко.

В частности, с помощью федерального механизма предполагается завершить строительство оставшихся объектов «Пензастроя»: вторую очередь «Райков», «Лукоморья» и ул. Рахманинова.

Подробнее о решении проблемы обманутых дольщиков в Пензе можно посмотреть в нашем спецразделе.