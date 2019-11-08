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В Пензе проверили интервал движения маршрутки № 43

8 ноября в 14:04 112 просмотров
, с каким интервалом ходит маршрутка № 43 в Пензе.

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Сотрудники городского управления транспорта и связи проверили, с каким интервалом ходит маршрутка № 43 в Пензе.

7 ноября с 18:00 до 19:00 проверяющие находились на остановке «Фонтан» по направлению из центра. В этот период проехало семь маршруток № 43. Интервал движения составил от 7 до 13 минут, наполняемость салона — 20−40%.
Об этом сообщила начальник управления Юлия Еремина на своей страничке в Facebook.

«В соответствии с реестром муниципальных маршрутов утвержденный интервал движения на указанном маршруте в период с 6:30 до 20:00 должен составлять 12 минут», — отметила она.

Днем ранее чиновники проверили график движения общественного транспорта на остановке «Автоколонна № 1546».

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=169750750807070&set=pcb.169750860807059&type=3&theater

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