В Пензе проверили интервал движения маршрутки № 43

7 ноября с 18:00 до 19:00 проверяющие находились на остановке «Фонтан» по направлению из центра. В этот период проехало семь маршруток № 43. Интервал движения составил от 7 до 13 минут, наполняемость салона — 20−40%.

Об этом сообщила начальник управления Юлия Еремина на своей страничке в Facebook.

«В соответствии с реестром муниципальных маршрутов утвержденный интервал движения на указанном маршруте в период с 6:30 до 20:00 должен составлять 12 минут», — отметила она.

Днем ранее чиновники проверили график движения общественного транспорта на остановке «Автоколонна № 1546».