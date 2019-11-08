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В середине ноября станет известна дальнейшая судьба ЖК «Солнечный город»

8 ноября в 14:25 148 просмотров

8 ноября начальник областного управления Госжилстройтехинспекции Инна Левченко рассказала пензенским журналистам о ситуации с достройкой проблемного объекта ЖК «Солнечный город».

По словам Инны Левченко, в середине ноября должен состояться наблюдательный совет, который будет принимать решение о том, целесообразно ли завершать строительство объекта.

«У «Солнечного города» — три очереди: в первой — фасад с лифтом, во второй — коробка, в третьей — только фундамент. В первых двух все квартиры проданы, в третьей — только семь. Возможно, будет принято решение о целесообразности достройки только двух очередей и выплате компенсации дольщикам по третьей. Есть ли смысл достраивать 45 квартир, если там всего семь продано?» — отметила начальник управления.

Она также сообщила о том, что финансирование достройки объекта, при условии принятия соответствующего решения, будет складываться из трех составляющих: средства компенсационного фонда, из федерального и регионального бюджетов.

Напомним, ранее Инна Левченко на пресс-конференции сообщила о том, что 16 октября состоялось подписание соглашения между правительством Пензенской области и фондом, предусматривающее завершение строительства объекта ЖК «Солнечный город».

Больше информации о том, как в Пензе решают проблемы обманутых дольщиков, можно найти в нашем спецразделе.

Фотография: скриншот https://vk.com/solnechnyigorod58?z=photo-56595231_456239036%2Falbum-56595231_00%2Frev

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