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В Сердобске водитель сбил двух детей

8 ноября в 14:39 132 просмотра
, в котором пострадали двое детей.

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В городе Сердобске Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое детей.

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного УГИБДД УМВД России по Пензенской области в 20:25 в четверг, 7 ноября. Автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился 32-летний мужчина, сбил двух девочек-старшеклассниц. В результате аварии детей с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.


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