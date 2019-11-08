В Сердобске водитель сбил двух детей

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного УГИБДД УМВД России по Пензенской области в 20:25 в четверг, 7 ноября. Автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился 32-летний мужчина, сбил двух девочек-старшеклассниц. В результате аварии детей с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.