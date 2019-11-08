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На ул. Тернопольской в Пензе женщина попала под колеса Datsun

8 ноября в 17:59 146 просмотров

В Пензе в микрорайоне Арбеково случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

В четверг, 7 ноября, на улице Тернопольской случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. На 52-летнюю женщину наехал автомобиль Datsun on-DO, который двигался по улице Тернопольской. Авария произошла недалеко от дома № 46, расположенного по проспекту Строителей. За рулем иномарки находился мужчина 1996 года рождения.

В результате аварии пешехода с травмами доставили в больницу. В отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что по факту случившегося организована проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.


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