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В Пензе водитель бетономешалки выбежал на дорогу ради бабушки

8 ноября в 14:41 186 просмотров

Пензенская бабушка долгое время не могла перейти дорогу на улице Окружной. На помощь к ней пришел водитель бетономешалки. Видеозапись происходящего читатель информагентства прислал в редакцию.

«Осталось еще человечность в людях. Сложно представить, как бы бабушка переходила дорогу сама. Два ряда машин пропускало ее, а по третьему все летели на высокой скорости. Потом мы удивляемся смертности на дорогах. Водителю большегруза — уважение», — написал пензенец.

Напомним, эта бабушка уже не в первый раз становится героиней видеороликов. Подробные появлялись в Сети летом и зимой. На кадрах было видно, как водители останавливались и переводили пенсионерку через дорогу.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенских автолюбителей быть внимательными на дороге, перед пешеходными переходами следует снизить скорость и убедиться, что никто не собирается переходить проезжую часть.

Фотография: скриншот

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