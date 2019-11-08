В Пензе водитель бетономешалки выбежал на дорогу ради бабушки

Пензенская бабушка долгое время не могла перейти дорогу на улице Окружной. На помощь к ней пришел водитель бетономешалки. Видеозапись происходящего читатель информагентства прислал в редакцию.

«Осталось еще человечность в людях. Сложно представить, как бы бабушка переходила дорогу сама. Два ряда машин пропускало ее, а по третьему все летели на высокой скорости. Потом мы удивляемся смертности на дорогах. Водителю большегруза — уважение», — написал пензенец.

Напомним, эта бабушка уже не в первый раз становится героиней видеороликов. Подробные появлялись в Сети летом и зимой. На кадрах было видно, как водители останавливались и переводили пенсионерку через дорогу.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенских автолюбителей быть внимательными на дороге, перед пешеходными переходами следует снизить скорость и убедиться, что никто не собирается переходить проезжую часть.