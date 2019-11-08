Мэр вручил благодарности пензенским полицейским

В Пензе 8 ноября в преддверии профессионального праздника для сотрудников органов внутренних дел прошло торжественное мероприятие. Поздравить полицейских пришел мэр Андрей Лузгин.

«Как глава администрации я признателен каждому из вас за вклад в общее дело обеспечения порядка в нашем городе. Вам доверено оберегать жизнь и покой граждан, интересы государства, бороться с нарушением закона.

Важно, чтобы жители чувствовали себя защищенными, не боялись за своих детей, могли спокойно гулять в вечернее время, без опасения посещать массовые мероприятия. На мой взгляд, тот уровень доверия населения, который сложился к вашей работе, это показатель профессионализма пензенской полиции, и необходимо делать все, чтобы он сохранялся.

Особую признательность Андрей Лузгин выразил наставникам — ветеранам службы. В завершение выступления он пожелал сотрудникам правоохранительных органов дальнейшего карьерного роста, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Затем мэр вручил благодарности главы администрации города Пензы отличившимся сотрудникам ведомства.

Также начальник УМВД РФ по Пензе Владимир Лысов за активное участие в охране общественного порядка наградил членов городской народной дружины.