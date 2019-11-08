Сотрудники «Ростелекома» стали лучшими специалистами по созданию оптики

Сотрудники макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком» электромеханик связи Роман Щербатов из Нижнего Новгорода и кабельщик-спайщик Дмитрий Дмитриев из Оренбурга завоевали «золото» на национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2019 (WSHT) в Екатеринбурге, а также одержали победу на открытом евразийском чемпионате, который прошел в рамках WSHT.

Специалисты боролись за победу в профильной компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП». В течение нескольких дней они монтировали волоконно-оптическую линию, проводили измерения, обнаруживали неполадки и устраняли их. В финале им было необходимо найти повреждения на линии, которую собрали эксперты. В результате команда «Ростелекома» единственная прошла испытания и сделала это раньше отведенного времени.

«Свою работу я люблю за то, что она интересная, требующая и умственных и физических усилий, и миссия благородная — восстанавливать связь в любом месте и в любое время. Участие в национальном чемпионате стало серьезной проверкой мастерства. Мы с Дмитрием живем в разных городах, и готовиться к конкурсу было непросто. Но мы быстро наши общий язык и помогали друг другу в выполнении заданий. Очень хотелось показать, что сотрудники «Ростелекома» — лучшие, и это стало сильнейшим стимулом к победе», — поделился электромеханик связи транспортного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Щербатов.

«Успех компании складывается из достижений каждого — в ежедневной работе, масштабном проекте или конкурсе профмастерства. Сразу два золота — вот это победа! О наших сотрудниках теперь узнают не только в России, но и за ее пределами. Именно такие ребята обеспечивают качество связи для наших клиентов. Уверен, что пример наших команд многих вдохновит на профессиональный рост. Достичь такого мастерства можно только каждодневным трудом и совершенствованием навыков», — сказал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Иван Зима.

В национальном чемпионате приняли участие специалисты 39 крупнейших российских корпораций, холдингов и предприятий — всего 738 конкурсантов из 53 регионов страны. В соревнованиях евразийского зачета WSHT-2019 свои навыки продемонстрировали молодые профессионалы из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Китая, Монголии и Ирана. «Ростелеком» был представлен на WSHT в трех компетенциях: «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП», «Сетевое и системное администрирование» и «Охрана труда». Во время чемпионата на площадке провайдера работала зона Try Skills, где проходили мастер-классы по сварке оптоволоконного кабеля под руководством директора центра компетенций по профессиональным стандартам «Ростелекома» Игоря Гнездилова.