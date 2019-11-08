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Пензенский наркокурьер отправится за решетку

8 ноября в 15:25 108 просмотров

В Пензе за незаконный сбыт наркотиков осудили 28-летнего местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина начал распространять наркотики и психотропные вещества в декабре 2018 года. «Диллеры» отправляли ему товар, а после платили деньги за его доставку заказчикам.

3 марта 2019 года он получил очередную партию запрещенных веществ и отправился распространять их. Мужчину задержали полицейские.

Пензенцу назначили шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.


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