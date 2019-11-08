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В Пензе пройдет финал всероссийского конкурса «Свое сердце отдаю детям»

8 ноября в 15:34 62 просмотра
«Сердце отдаю детям» (0+).

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70 педагогов дополнительного образования со всей страны съедутся в Пензу на финал конкурса «Сердце отдаю детям» (0+).

Пензенскую область будут представлять три конкурсанта, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Перед финалом все участники прошли два отборочных этапа. На первом они представили свои программы и визитку. На втором — показали видеообращение «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу» и выполнили онлайн тестовое задание. Теперь конкурсантам предстоит побороться за победу в номинациях, а также за звание «Абсолютного победителя» и право получить золотой ключ.

Отмечено, что Пенза стала местом проведения всероссийского конкурса благодаря победе в нем в 2018 году педагога областного центра развития детей и юношества Алены Жуковой.


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