В Пензе пройдет финал всероссийского конкурса «Свое сердце отдаю детям»

70 педагогов дополнительного образования со всей страны съедутся в Пензу на финал конкурса «Сердце отдаю детям» (0+).

Пензенскую область будут представлять три конкурсанта, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Перед финалом все участники прошли два отборочных этапа. На первом они представили свои программы и визитку. На втором — показали видеообращение «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу» и выполнили онлайн тестовое задание. Теперь конкурсантам предстоит побороться за победу в номинациях, а также за звание «Абсолютного победителя» и право получить золотой ключ.

Отмечено, что Пенза стала местом проведения всероссийского конкурса благодаря победе в нем в 2018 году педагога областного центра развития детей и юношества Алены Жуковой.