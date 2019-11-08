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Иван Белозерцев поделился селфи с отпуска

8 ноября в 15:57 246 просмотров
Instagram-аккаунта.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отправился в отпуск в Сочи. Об этом стало известно из его Instagram-аккаунта.

«Короткий отпуск. Как всегда — только в России», — написал глава региона.

Пользователи в комментариях пожелали Ивану Белозерцеву хорошего отдыха и отличной погоды. Они также заметили, что губернатор немного загорел. Один из подписчиков посоветовал главе региона посетить матчи по регби, так как в настоящее время в Сочи приехало «много сильных команд».

Напомним, в октябре 2018 года Иван Белозерцев отдыхал с супругой на Северном Кавказе. Губернатор делился на своей странице в Instagram завораживающими фотографиями гор и пейзажей.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/

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