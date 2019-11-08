СКР возбудил дело по факту халатности полицейских в Каменском районе

В Каменском районе Пензенской области произошла страшная авария, которая унесла несколько жизней. По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей полицейскими возбудили уголовное дело.

Авария получила широкий резонанс. Напомним, 11 октября на 218-м километре дороги «Тамбов-Пенза» столкнулись две иномарки. В результате пострадал водитель Opel Zafira, его госпитализировали. На место выехала следственно-оперативная группа.

Во время оформления ДТП в 19:45 КамАЗ, который ехал по трассе, сбил двух следователей и водителя Chevrolet с пассажиркой, которые стояли на дороге. Мужчина с женщиной скончались сразу, полицейский — через несколько дней в больнице, а его коллега получила серьезные травмы, в настоящее время она находится в лечебном учреждении.

СКР незамедлительно возбудил дело, водителя большегруза подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть людей. В ходе расследования проверялись возможные версии произошедшего, в том числе — неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами отдела МВД своих обязанностей при работе на месте аварии.

«В настоящее время принято решение о проверке данной версии следственным путем в рамках возбужденного уголовного дела по факту халатности со стороны сотрудников полиции», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи устанавливают все детали случившегося, а также оценивают действия следователей, которые осматривали место происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.