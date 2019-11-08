В Пензе несколько машин продырявили колеса об открытый люк

Жительница Пензы рассказала в Сети о нескольких ДТП, которые произошли из-за открытого люка на улице Набережная реки Мойки.

Пензячка опубликовала видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что ролик был снят 8 ноября примерно в четыре часа вечера.

«Уже пять машин лишилось колес», — добавила автор поста.

На кадрах виден момент, как автомобиль Lada Granta двумя правыми колесами с силой влетел в открытый коллектор. Когда он проехал дальше, в кадре показались еще несколько машин, которые со включенными «аварийками» находились в нескольких метрах от колодца. Мужчина попытался сдвинуть крышку люка на место.

Пользователи в комментариях отметили, что на этой улице подобное происходит не в первый раз.

«Я уже попадал на колесо в этом месте», — рассказал Дамир.

Официальной информации нет.