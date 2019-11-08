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Сергей Капралов встретился с представителем Минэкономразвития РФ Миленой Арслановой

8 ноября в 17:19 66 просмотров

8 ноября министр экономики Пензенской области Сергей Капралов встретился в Москве с директором департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития РФ Миленой Арслановой.

Как сообщает пресс-центр облправительства, они обсудили вопросы реализации в регионе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Одной из тем стала реконструкция промышленного технопарка «Союз» и индустриального парка «Мастер». Сергей Капралов рассказал о том, что по поручению губернатора Ивана Белозерцева подготовлены все необходимые документы для подачи заявки на привлечение федеральных средств. Милена Арсланова подтвердила, что на 2020 год регион получит 490 млн рублей.

Также министр сообщил о ходе достижения целевых показателей в рамках нацпроекта, о скором открытии центра «Мой бизнес», где в формате «одного окна» можно будет получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, юридическим аспектам, пройти обучение по основам ведения бизнеса и открытию своего дела, а также оформить ИП, узнать о мерах господдержки и о том, как можно ими воспользоваться.

Сергей Капралов также рассказал директору департамента о готовности Пензенской области принять участие в новом налоговом режиме для самозанятых граждан, что позволило бы сделать их деятельность в регионе законной и «выйти из тени».

Этот режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы дохода при работе с физическими лицами и 6% - с компаниями.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/194774/

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