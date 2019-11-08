В Пензенской области живет больше приверженцев ЗОЖ, чем в среднем по стране

По данным Росстата, по приверженности населения к здоровому образу жизни Пензенская область заняла 23 строчку среди всех регионов страны. Об этом стало известно на съемках нового выпуска программы «Первая студия» (16+) на телеканале «Экспресс», посвященному национальному проекту «Здравоохранение», который инициировал президент Владимир Путин.

Главный врач пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова сообщила, что 16,8% жителей региона, согласно рейтингу, являются приверженцами здорового образа жизни (ЗОЖ).

«По России этот показатель составляет в среднем 12%. Это, на мой взгляд, незначительная цифра. Но Пензенская область в данном рейтинге занимает более высокую строчку. Из 85 регионов мы занимаем 23 строчку по этому показателю», — рассказала она.

Специалисты по медицинской профилактике разработали условный показатель приверженности к ЗОЖ, который включает в себя пять критериев: если человек не курит, не злоупотребляет алкоголем, ест не менее 400 гр овощей и фруктов ежедневно, имеет адекватный уровень физической активности, не употребляет более пяти граммов соли в день.

«Мотивацией людей к ведению ЗОЖ должны заниматься не только медики, но и специалисты из других сфер. До 2024 года в каждом субъекте должен быть создан центр общественного здоровья, там будут работать не только медспециалисты. Второе направление — внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья сотрудников. Чтобы работодатель применял поощрительные меры, например, — льготы на посещение спортивных объектов. Также на предприятиях, где есть своя столовая, могут заняться здоровым рационом сотрудников», — отметила Ирина Пузракова.