Пензенцам предлагают выбрать общественную территорию для благоустройства

В следующую пятницу, 15 ноября, в Пензе пройдет голосование по выбору территорий, которые могут быть благоустроены в 2020 году на средства муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2018−2024 годы».

Жителям областного центра предлагают выбрать из длинного перечня объектов, находящихся в разных районах. Это Фонтанная площадь, смотровая площадка «Ласточка», автодром «Вираж», лыжная трасса «Снежинка», мотодром «Сура», улицы Бакунина, Московская и Пушкина (Привокзальная площадь).

Также в списке значатся несколько скверов: за дворцом единоборств «Воейков», «Копилка пословиц», имени Ф. Э. Дзержинского , имени А. С. Пушкина , имени В. Г. Белинского , имени В. В. Тарасова , «Химмаш», «Компрессормаш», «Дружбы» (на одноименной улице), «Спорт» (улицы Клары Цеткин, 21), «Велодром» (улица Ухтомского, 83а), ДК «Маяк», «Ласточкино гнездо», «40 лет Победы», на улице Каракозова, на углу улиц Центральной и Перспективной, на улице Октябрьской, на улице Славы и между улицами Октябрьской, Суворова и Плеханова.

Горожане могут проголосовать за благоустройство различных зон отдыха: у водоема «Арбековские пруды», у водоема на улице Павлушкина, у водоема «Засека», у водоема в Ахунах, у водоема в Заре, на реке Старая Сура в микрорайоне ГПЗ-24, на озере Красный куст.

В голосовании участвуют детский сад № 96 на Набережной реки Мойки, 41а, правый берег набережной, а также парки — имени В. Г. Белинского и Комсомольский.

Несмотря на длинный список, выбрать можно только один вариант, уточнили в пресс-службе мэрии.

Отдать свой голос за любимый объект может гражданин РФ старше 14 лет, проживающий в Пензе. Предъявив документ, удостоверяющий личность, участник опроса получит бюллетень, распишется за него в соответствующем списке, а также даст согласие на обработку персональных данных. Заполненный бюллетень нужно отдать члену территориальной счетной комиссии.

Счетные участки будут располагаться в администрациях Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов. Также будут работать мобильные счетные комиссии, их адреса можно уточнить здесь.