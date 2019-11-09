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В Пензе прошла торжественная церемония награждения сотрудников ОВД (видео)

9 ноября в 00:26 144 просмотра
, свыше 130 килограммов изъятых наркотических и сильнодействующих веществ. За этими цифрами стоит ежедневный кропотливый труд пензенских полицейских. 10 ноября они будут отмечать профессиональный праздник. Торжественные церемонии по случаю важной даты прошли накануне в областном драматическом театре.

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Тысячи раскрытых преступлений, свыше 130 килограммов изъятых наркотических и сильнодействующих веществ. За этими цифрами стоит ежедневный кропотливый труд пензенских полицейских. 10 ноября они будут отмечать профессиональный праздник. Торжественные церемонии по случаю важной даты прошли накануне в областном драматическом театре.

«Пензенский регион — один из самых спокойных в Российской Федерации. Несомненно, это ваша заслуга, уважаемые коллеги, огромное спасибо вам за это от всех жителей региона», — сказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

В ходе праздничной церемонии лучшие сотрудники органов внутренних дел были награждены ведомственными знаками отличия, почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками. Завершилось празднование Дня сотрудника органов внутренних дел концертом, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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