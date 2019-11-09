В Пензе прошла торжественная церемония награждения сотрудников ОВД (видео)

«Пензенский регион — один из самых спокойных в Российской Федерации. Несомненно, это ваша заслуга, уважаемые коллеги, огромное спасибо вам за это от всех жителей региона», — сказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.
В ходе праздничной церемонии лучшие сотрудники органов внутренних дел были награждены ведомственными знаками отличия, почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками. Завершилось празднование Дня сотрудника органов внутренних дел концертом, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.