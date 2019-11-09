В пензенском МФЦ сумели сократить время нахождения клиентов в очереди (видео)

На форуме МФЦ обсудили положительный эффект технологий «Бережливого производства» при организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Дискуссионную площадку на базе Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова организуют второй год подряд.

«Бережливое производство» начинается с рабочего места. Сотрудники многофункционального центра на улице Богданова говорят, что даже такая мелочь помогает экономить минуты посетителей. Для того, где должны лежать печати и ручки, существуют стандарты, и этому специалистов тоже учили на мастер-классах. А для посетителей формат «Бережливого производства» начинается с входа в МФЦ и талона на услугу, а дальше наступает принципиальный момент — ожидание.

«Нам было необходимо решить основную проблему, которая касалась длительного времени ожидания граждан в очереди, оно не должно превышать 15 минут. Занимаемся сокращением сроков оказания услуг с января 2018 года. Сейчас, наконец-то, добились нужных результатов», — рассказала директор государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Надежда Козенко.

В МФЦ на улице Богданова посетители ждут приема, в среднем, пять минут. И это — минимальное время по области. Этот самый важный показатель позволил признать это МФЦ лучшим в области. Хотя разница — считанные минуты. По региону эта цифра, в среднем, равна восьми с половиной минутам. Для обратной связи с посетителями там существует лист проблем, на котором каждый может записать свое пожелание. Как достичь большей экономии времени, обсудили на форуме, посвященном десятилетию МФЦ в Пензенской области.

«Сегодня мы говорили о том, насколько важно, помимо решения проблемы, уделять внимание состоянию человека. И это как раз и есть бережное отношение к себе, сервису, другим людям», — отметила психолог, коуч-тренер из Москвы Екатерина Манагарова.

«Бережливое производство» в МФЦ сейчас действует наравне с «Бережливой поликлиникой» и другими концепциями грамотной организации ресурсов. Увеличение объема услуг и сокращение времени их оказания в МФЦ — одна из задач национального проекта в сфере экономики. Он реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

«Главная задача — показать, что МФЦ это не просто место, куда вы можете прийти и получить госуслуги. Это все-таки люди, которые их оказывают, которые делают большую работу», — сказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

В 2019 году услугами в МФЦ воспользовались больше 1 миллиона 300 человек. В рамках форума наградили победителей регионального конкурса среди многофункциональных центров, сильнейшие специалисты представят региона на всероссийском уровне, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.