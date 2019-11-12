В Заречном фермерские ярмарки будут проводить каждую субботу

Торговые ряды традиционно будут на улице Озерской. Как сообщает портал «Город Z», возможность приобрести фермерскую продукцию по приемлемым ценам важна для горожан, а также для сами предпринимателей, которые нуждаются в сбыте товаров.
С этого года организация торговли возложена на частного предпринимателя.
«Стало больше порядка. Администратор постоянно находится на территории ярмарки и, конечно, вопросы, связанные с размещением продавцов, решает он. Сейчас уже нет конфликтных ситуаций, как было в прошлые годы. Он упорядочил расстановку, и мы видим, что порядка стало больше», — цитирует СМИ начальник отдела администрации Заречного Марина Геращенко.
Торговля начнется в 8:00 и продлится до 15:00.