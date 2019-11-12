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В Заречном фермерские ярмарки будут проводить каждую субботу

12 ноября в 05:32 226 просмотров
(0+) будут регулярными — их можно посетить каждую субботу. Такое решение принял глава ЗАТО Олег Климанов.

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В городе Заречный Пензенской области в ноябре ярмарки (0+) будут регулярными — их можно посетить каждую субботу. Такое решение принял глава ЗАТО Олег Климанов.

Торговые ряды традиционно будут на улице Озерской. Как сообщает портал «Город Z», возможность приобрести фермерскую продукцию по приемлемым ценам важна для горожан, а также для сами предпринимателей, которые нуждаются в сбыте товаров.

С этого года организация торговли возложена на частного предпринимателя.

«Стало больше порядка. Администратор постоянно находится на территории ярмарки и, конечно, вопросы, связанные с размещением продавцов, решает он. Сейчас уже нет конфликтных ситуаций, как было в прошлые годы. Он упорядочил расстановку, и мы видим, что порядка стало больше», — цитирует СМИ начальник отдела администрации Заречного Марина Геращенко.

Торговля начнется в 8:00 и продлится до 15:00.


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