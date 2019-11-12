Пензенские студенты откроют мобильные пункты по приему вторсырья

Пензенская область присоединится к всероссийской акции Ассоциации зеленых вузов страны и движения ЭКА «Recycle It. Pro», приуроченной ко Всемирному дню вторичной переработки. Он отмечается 15 ноября.

Третья волна масштабного молодежного проекта «Recycle It. Pro» заключается в том, чтобы организовать в учебном заведении прием вторсырья, а в Дни единых действий провести мероприятия, посвященные второй жизни вещей и раздельному сбору отходов.

Приучить больше людей грамотно распоряжаться отслужившими вещами помогут праздники «Экодвор», творческие мастер-классы, буккроссинг, дармарки и свопы.

Участники акции должны собрать команду, заполнить анкету, получить инструкцию по организации мероприятия, составить план действий, разработать информационную кампанию, провести мероприятия и открыть в университете мобильный пункт приема вторсырья, после — отправить его на переработку, поделиться результатами в соцсетях с хэштегом #Recycleit_pro и заполнить анкету-отчетность для участников.

Кстати, информационную кампанию может провести кто угодно, заполнив специальную анкету, а после мероприятия — отчетность для послов акции.

По завершении акции и сдачи всех документов останется ждать подведения итогов — их объявят не позднее 21 ноября. Независимо от результатов все получат дипломы участников.

Тройку победителей и посла выберут, исходя из количества собранного вторичного сырья, вовлеченных участников, креативности и продуманности мероприятий, а также того, насколько хорошо было налажено взаимодействие с администрацией вуза, партнерами, заводами и другими организациями. Лучшие команды получат полезные экопризы.

Как пояснила руководитель движения ЭКА в Пензенской области Алина Можачкина-Грибанова, в первых двух волнах акции участвовали 94 студенческие команды из 59 регионов страны. Они отправили на переработку более 51 тонн макулатуры, пластика, стекла, батареек и другого отработавшего сырья.

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