В ДТП на пр. Победы пострадали две женщины

Появилась информация о жестком дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на проспекте Победы в Пензе 11 ноября.

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности аварии, которая произошла на проспекте Победы. Сигнал о ДТП в районе дома № 75 поступил на пульт дежурного в 14:05.

Судя по снимку из соцсети, ДТП произошло на съезде с путепровода в районе Соборной мечети. Автомобиль ИЖ, за рулем которого находился 31-летний водитель, врезался в металлическое ограждение. В интернете очевидцы сообщали, что отбойник прошел через весь салон.

В результате аварии две пассажирки легковушки с травмами были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — добавили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.