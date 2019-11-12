В Пензе снова ищут подрядчика на реконструкцию Фонтанной площади

Управление капитального строительства Пензы объявило аукцион по реконструкции фонтана на ул. Московской на сумму более 157 миллионов рублей.

Начальная максимальная цена контракта — 157 670 760 рублей. Финансирование осуществляется по муниципальной программе развития территорий, социальной и инженерной инфраструктуры из городского бюджета. Всего на реконструкцию площади должны потратить 255 млн руб., остальные деньги поступят от спонсоров.

Реконструкцию фонтана с благоустройством прилегающей территории планируется закончить до 15 декабря 2020 года. Согласно контракту, после завершения работ подрядчик возьмет на себя гарантийные обязательства на 5 лет.

Ранее вице-мэр Магомед Агамагомедов сообщал, что новый фонтан планируется установить и испытать до 25 июля 2020-го, благоустройство прилегающей территории — до 15 августа.

Напомним, это уже второй аукцион, первый был объявлен в октябре, однако его признали несостоявшимся. По словам Магомеда Агамагомедова, на это было две причины: в управление ФАС подали жалобу (но ее признали необоснованной), а также подрядчик не успел в срок предоставить документы.

На этот раз предложения от подрядчиков на реконструкцию объекта будут принимать до 18 ноября.