Стало известно, что ждет пензенского воспитателя на всероссийском конкурсе профмастерства

С 16 по 21 ноября в подмосковном Красногорске пройдет заключительный этап X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», в котором примет участие и представительница Пензенской области.

Из Пензы на конкурс отправится воспитатель детского сада № 89 «Солнечный лучик» Оксана Чередова, которая победила на региональном этапе. Ей предстоит пройти две части конкурсных испытаний, чтобы претендовать на победу.

Сначала участники должны будут написать сочинение по профессиональному вопросу — тема будет выбрана непосредственно на испытании.

На второй день запланированы мастер-классы — 15-минутная презентация современного педагогического метода или приема, разработанные лично воспитателем при решении реальной жизненной проблемы. Во время выступления конкурсанты должны ответить на вопрос «В чем ты педагог-мастер?»

Третий день будет состоять из 20-минутных педагогических мероприятий с дошкольниками. Метод, изложенный днем ранее, получит практическое применение. Возраст детей держится в секрете — с кем именно нужно будет работать, воспитатели узнают в первый день очного этапа.

После трех испытаний объявят 15 лауреатов, которые будут допущены до участия во второй части. Она будет состоять из конкурса «Мой успешный проект» и ток-шоу «Профессиональный разговор». Первое мероприятие заключается в презентации авторских идей и находок, изменивших ситуацию в детском саду или даже в муниципальном образовании и регионе. Отмечается, что в будущем эти приемы сможет перенять все дошкольное сообщество России.

На ток-шоу участники будут отстаивать лидерские профессиональные позиции по актуальным вопросам своей сферы.

«Все участники финала конкурса подготовили видеоролики — «визитные карточки», которые любой желающий может посмотреть, пройдя по ссылке», — добавили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.