В Заречном проводят проверку из-за массового заболевания школьников

В одной из школ города Заречного Пензенской области приостановили занятия. Причиной стала массовая ротавирусная инфекция.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, информацию о массовом заболевании распространили в соцсети. За медицинской помощью, по состоянию на 8 ноября, обратились 17 учеников.

По данному факту организовали проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Специалисты отобрали пробы блюд в школьной столовой, воды, произведены смывы в пищеблоке, обследуется персонал, проведена дезинфекция пищеблока и санузлов, организована генеральная уборка.

Следователи устанавливают точное количество заболевших детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.