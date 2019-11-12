На Ахунском переезде завершают работы по расширению дороги

В Пензе на Ахунском переезде рабочие расширяют дорогу. Ход работ на улице Нейтральной проверил мэр Андрей Лузгин.

Рабочие обустраивают дополнительные полосы на участках дороги вблизи переезда, а также на пересечении улицы Нейтральной и дороги на Ахунский переезд. В пресс-службе горадминистрации уточнили, что в настоящее время со стороны улицы Чаадаева осуществляется подготовка земляного полотна, а в районе улицы Нейтральной идет подготовка щебеночного основания.

«После завершения всех работ нужно будет проанализировать транспортные потоки и в случае необходимости внести изменения в схему организации дорожного движения», — подчеркнул Андрей Лузгин.

Напомним, проект по расширению дороги реализуется по поручению губернатора региона Ивана Белозерцева. Его курирует министерство строительства и дорожного хозяйства области.