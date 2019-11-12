В Пензенской области объем экспорта сельхозпродукции составил 62,9 млн $

Об этом стало известно в ходе селекторного совещания министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, в котором принял участие глава областного минсельхоза Андрей Бурлаков.
Как сообщил Бурлаков, экспорт продукции АПК занимает первое место по удельному весу в товарной структуре экспорта Пензенской области, составив более 35%.
«Данный показатель в три раза превышает величину импорта продукции АПК в регион. Рост экспорта в сравнении с аналогичным периодом 2018 года составил 5%. По структуре экспорта наибольшая доля приходится на мясную продукцию, растительные масла, кондитерские изделия, макаронные и хлебобулочные изделия, свекловичный жом», — отметил он.
Глава пензенского министерства добавил, что в регионе уделяется большое внимание развитию экспортоориентированного агробизнеса.
«Рост экспорта мяса и мясных изделий в сравнении с прошлым годом составил 58%, растительных масел — 50,2%, на 24% увеличился экспорт хлебобулочных кондитерских изделий, на 17% - свекловичного жома», — цитирует Бурлакова пресс-служба областного минсельхоза.