В Пензенской области объем экспорта сельхозпродукции составил 62,9 млн $

В Пензенской области за 9 месяцев экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) составил 62,9 млн $.

Об этом стало известно в ходе селекторного совещания министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, в котором принял участие глава областного минсельхоза Андрей Бурлаков.

Как сообщил Бурлаков, экспорт продукции АПК занимает первое место по удельному весу в товарной структуре экспорта Пензенской области, составив более 35%.

«Данный показатель в три раза превышает величину импорта продукции АПК в регион. Рост экспорта в сравнении с аналогичным периодом 2018 года составил 5%. По структуре экспорта наибольшая доля приходится на мясную продукцию, растительные масла, кондитерские изделия, макаронные и хлебобулочные изделия, свекловичный жом», — отметил он.

Глава пензенского министерства добавил, что в регионе уделяется большое внимание развитию экспортоориентированного агробизнеса.

«Рост экспорта мяса и мясных изделий в сравнении с прошлым годом составил 58%, растительных масел — 50,2%, на 24% увеличился экспорт хлебобулочных кондитерских изделий, на 17% - свекловичного жома», — цитирует Бурлакова пресс-служба областного минсельхоза.