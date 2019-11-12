Пензенцам рассказали, как правильно ухаживать за тяжелобольными (видео)

Как правильно заботиться о тяжелобольных? Пензенские медики рассказали о тонкостях такого ежедневного ухода. На занятии, которое прошло на базе областного госпиталя ветеранов войн, побывали более 50 человек — родственники тяжелобольных и социальные работники.

Медики начали показывать, как ухаживать за тяжелобольными, с правил переворота и объяснения, что это необходимо делать раз в два часа, иначе появятся пролежни. Многие слушатели не могли остаться до конца, ведь дома их ждали лежачие больные, поэтому спрашивали у врачей номера телефонов, чтобы задать вопросы позже.

Первый инсульт у жены Геннадия Ершова случился 14 лет назад, за это время машиностроитель по профессии научился еще и медицинским азам.

«Супруга — инвалид первой группы, она перенесла два инсульта, плюс у нее сахарный диабет второго типа. Без движения уже полтора года. Не может себя обслуживать, надеюсь, что здесь подскажут, что делать», — сказал он.

Также медики рассказали о правильной белковой диете для тяжелобольных людей, о том, что им особенно необходим витамин С, о химических свойствах средств для ухода. Подобные обучающие семинары по разным медицинским направлениям областное министерство здравоохранения организует каждую неделю.

«К сожалению, большинство родственников предпочитает стационар, хотя это не совсем правильно. Думаю, сами пациенты выбирали бы дом. На сегодняшний момент в городе существуют две выездные бригады, которые оказывают помощь, дают советы и рекомендации на дому. Нужно развивать такие службы», — отметила главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи министерства здравоохранения Пензенской области Венера Золкорняева.

Выездные патронажные службы можно вызвать через участкового врача-терапевта. Тяжелобольных людей, которые находятся на лечении дома, по оценкам медиков, в регионе — порядка восьми тысяч человек. Но точную цифру достаточно сложно узнать, не все родственники обращаются к медикам за советом напрямую.

Несмотря на все подробности рассказа врачей о правилах ухода за больным, медики признают, что зачастую не в их власти дать больному главное — заботу близких, сообщает телеканал «Экспресс».