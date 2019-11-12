Один погибший, семь пострадавших. В ГИБДД сообщили о страшной аварии под Пензой

11 ноября в Спасском районе Пензенской области, на 496-м километре федеральной дороги М-5 «Урал» произошло жесткое ДТП.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в 11:45 в Спасском районе столкнулись микроавтобус Ford Transit, которым управлял 44-летний мужчина, и минивэн Hyundai H-1, за рулем которого находился 36-летний водитель.

В результате пассажир Ford Transit скончался на месте. Водители автомобилей, а также пять пассажиров Hyundai H-1 получили травмы различной степени тяжести. По факту произошедшего ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Во избежание аварий сотрудники ГИБДД просят пензенцев соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть внимательными на дороге. Также необходимо использовать ремни безопасности.