Скончалась одна из пассажирок попавшего в ДТП на пр. Победы ИЖа

ДТП на проспекте Победы в Пензе обернулось трагедией — в больнице скончалась одна из пострадавших.

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили новые данные после дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в понедельник, 11 ноября, на проспекте Победы.

«В медицинском учреждении от полученных травм скончалась одна из пострадавших пассажирок», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, авария произошла около 14 часов. Автомобиль ИЖ с 31-летним водителем за рулем влетел в металлическое ограждение. Шофер и пассажир-мужчина выбрались из машины при помощи очевидцев. Двух женщин, также ехавших в легковушке, в тяжелом состоянии увезли в больницу. Жизнь одной из них врачам спасти не удалось.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.